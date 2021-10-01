На Прикарпатті чоловік вбив колишню дружину, після чого покінчив з собою

На Коломийщині конфлікт між колишнім подружжям закінчився трагедією.

Чоловік на ґрунті ревнощів спричинив колишній дружині смертельні ножові поранення, опісля вчинив самогубство.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, 30 вересня на лінію «102» надійшло повідомлення від 72-річного мешканця Печеніжинської територіальної громади про те, що колишній 45-річний зять вбив його дочку.

На місце події негайно виїхали керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління та інспектори- криміналісти. В ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 45-річний прикарпатець прийшов до помешкання колишньої дружини, де на ґрунті довготривалих неприязних відносин вчинив конфлікт. У ході сварки зловмисник витягнув ніж та завдав ним декілька ударів 45-річній жінці в ділянку спини, від яких вона померла на місці події.

Після скоєного чоловік вчинив самогубство, спричинивши собі смертельне ножове поранення.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, одне з яких з відміткою «Самогубство».

На даний час призначено проведення ряд експертиз. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. // Діло