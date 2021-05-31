На Прикарпатті експрацівника банку підозрюють у шахрайському заволодінні коштами клієнтів

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури колишньому провідному економісту банку повідомлено про підозру в шахрайстві та підробці офіційних документів (ч. 3 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, працівник банку вносив завідомо неправдиві відомості до електронно-обчислювальної системи й формував заявки, на підставі яких перераховувалися кошти вкладників банківської установи. У подальшому підозрюваний привласнював ці кошти і розпоряджався ними на власний розсуд. Загалом правоохоронці задокументували 44 епізоди протиправної діяльності, а загальна сума збитків потерпілим складає 400 тис грн.

Наразі вживаються заходи для відшкодування завданої шкоди.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури