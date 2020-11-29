На Прикарпатті голову сільради викрили у службовому підробленні та незаконному виділенні земельних ділянок

Повідомлено про підозру сільському голові однієї з сільрад Тисменицького району, який, зловживаючи своїм службовим становищем, організував незаконну передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Сума завданих збитків територіальній громаді склала майже 300 тисяч гривень.

В ході слідчих дій працівниками слідчого відділення Тисменицького ВП встановлено, що 14 січня поточного року, без розгляду на засіданні сесії сільської ради проєкту із землеустрою, сільський голова самостійно підготував неправдиве рішення сесії, засвідчив його власним підписом, скріпив печаткою сільської ради і, тим самим, надав статусу офіційного документа.

Відповідно до фіктивного рішення земельні ділянки на території сільської ради Тисменицького району передано у власність двом особам.

Відтак, у результаті злочинних дій посадовця, земельні ділянки передані у власність третім особам, але при цьому вони не вибули з власності територіальної громади. Згідно ухвали суду сума матеріальних збитків складає 268 тисяч 264 гривні.

27 листопада процесуальним керівником у кримінальному провадженні повідомлено про підозру сільському голові за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Також встановлено, що такі незаконні дії посадовець органів місцевого самоврядування вчиняє не вперше. Наразі аналогічні правопорушення перебувають на розгляді в суді.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини