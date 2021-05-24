На Прикарпатті неповнолітнього затримали за розбійний напад на торговий заклад

На Калущині зловмисник вдарив продавчиню торгового закладу, заволодів грошима, які були в касі та втік. Працівники карного розшуку впродовж доби розшукали та затримати фігуранта. Слідчі розпочали розслідування за фактом розбою.

21 травня близько 16 години до Калуського районного відділу поліції зателефонував власник місцевого магазину, що у селі Студінка та повідомив, що невідомий чоловік скоїв розбійний напад.

За вказаною адресою негайно виїхали працівники місцевої поліції, оперативні працівники обласної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що невідомий зайшов до магазину та попросив продавчиню продати товар. Коли жінка відвернулась, останній наніс їй удар невстановленим предметом в область голови, в результаті чого вона втратила свідомість.

Зловмисник викрав із шухляди прилавка гроші та з місця події втік.

Потерпіла отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до Калуської ЦРЛ.

Поліцейські негайно ж розпочали оперативно-розшукові заходи та впродовж доби розшукали зловмисника і затримали його на одній з вулиць Калуша.

Йдеться про 17-річного уродженця Львівської області, який на даний час проживає у родичів на Калущині.

При поверхневому огляді у затриманого поліцейський виявили накладні на товар, які останній викрав з магазину разом з грошима.

Правопорушника слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом калуської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру згідно ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обрере юнакові запобіжний захід.

Поліція Івано-Франківської області