На Прикарпатті оперативно розшукали юних покидьків, які пошкодили автомобілі та шкільний автобус (фото)

Двоє мешканців Ворохти серед ночі розбили вікна у трьох транспортних засобах. За лічені години працівники поліції встановили осіб хуліганів. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом хуліганських дій та встановлюють усі обставини правопорушення.

13 грудня на лінію «102» надійшло повідомлення від громадян про те, що в смт. Ворохта невідомі особи серед ночі пошкодили вікна у двох легковиках та автобусі.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та працівники сектору реагування патрульної поліції Яремчанщини.

Працівники поліції ретельно оглянули місце події, опитали можливих свідків та очевидців, а також переглянули камери відеоспостереження встановлені поблизу місця вчинення злочину.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисників розшукано того дня. Йдеться про двох місцевих мешканців, віком 17 та 16 років.

Наразі поліцейські з’ясовують мотиви такої поведінки підлітків.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне правопорушникам загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини