На Прикарпатті судитимуть оцінювача, який занизив вартість землі в гірській місцевості на ₴200 000

За процесуального керівництва Надвірнянської окружної прокуратури завершено досудове розслідування за фактом зловживання повноваженнями особою, що надає публічні послуги ( ч.1 ст.365-2 КК України).

За даними слідства, у 2020 році Яблуницька сільська рада звернулась за послугами до оцінювача, щоб визначити ринкову вартість належних їй земельних ділянок для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів.

Однак, як з’ясувала прокуратура, оцінювач, проводячи експертну грошову оцінку чотирьох ділянок, умисно занизив вартість цих земель.

На підставі його висновків ділянки були продані, а місцевий бюджет недоотримав понад 204 тис. грн.

Обвинувальний акт щодо зловмисника розглядатиме по суті суд.

Івано-Франківська обласна прокуратура