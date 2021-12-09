На Прикарпатті викрито наймасштабнішу за останні роки нарколабораторію – вилучено продукції майже на ₴20 млн.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 5-ти учасникам організованої групи за виготовлення та збут психотропних і наркотичних речовин в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, учасники групи упродовж липня-грудня 2021 року придбавали прекурсори, систематично виготовляли з них психотропні й наркотичні речовини і збували їх на території різних регіонів України, у тому числі через Інтернет.

Правоохоронцями проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено близько 10 кг психотропної речовини, орієнтовно 50 кг прекурсорів, з яких можна виготовити ще 50 кг психотропної речовини вартістю за цінами чорного ринку від 15 до 21 млн грн. Також вилучено лабораторне обладнання, грошові кошти, засоби мобільного зв’язку, банківські карти, чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

На даний час вирішується питання про накладення арешту на майно та обрання затриманим запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися завдяки спільним діям прокуратури, працівників Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області, Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області із залученням спецпідрозділу «КОРД»

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури