На Прикарпатті водій скоїв смертельну ДТП та втік, залишивши пораненого пасажира

На Прикарпатті у Косівському районі 21 вересня о 22:10 на дорозі Р-24 сталася смертельна аварія. У селі Город 33-річний водій рухався у напрямку Верховини автомобілем «Шкода Октавія», але не справився з керуванням і допустив з’їзд з проїжджої частини дороги.

У результаті автомобіль опинився у кюветі, вдарився до бетонної труби і перекинувся. В транспортному засобі крім водія знаходилися двоє пасажирів, які є мешканцями села Соколівки. 24-річний пасажир, який сидів спереду, загинув на місці події, а інший 22-річний пасажир доставлений без свідомості в реанімаційне відділення медзакладу, повідомляють у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що після ДТП водій, мешканець Соколівки, покинув місце аварії і залишив без допомоги пасажира, який перебував у небезпечному для життя стані.

Як повідомляє видання “Галка“, водій прийшов сам у поліцію вранці 22 вересня. На місці його протестували на стан сп’яніння – прилад “Драгер” показав 0,9 проміле при 0,2 допустимих. Також у чоловіка взяли аналіз крові. Однак чому втік з місця події та не надав допомогу, не пояснює та відмовляється давати покази, зазначили у поліції. // Діло