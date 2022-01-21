На Прикарпатті за вбивство рідного дядька жінку засуджено до 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винною жінку у вбивстві чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України). Також їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Прокурором доведено, що у лютому 2021 року жінка кухонним ножем нанесла своєму дядькові ножем декілька ударів, від яких він помер.

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов до племінниці та з’ясовував стосунки через те, що вона не повернула йому гроші.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури