На Прикарпатті затримали групу осіб, які ошукали пенсіонерів майже на ₴420 тисяч

Зловмисниці представлялися соціальними працівниками та пропонували потерпілим обміняти гроші, які начебто вийшли з обігу, на нові купюри. В деяких випадках вчиняли крадіжки із помешкання. Поліцейські затримали фігуранток після вчинення чергового злочину. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

21 жовтня у ході розслідування раніше розпочатих кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України оперативники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в області спільно з поліцейськими Івано-Франківського районного управління поліції та патрульними затримали групу шахраїв.

Поліцейські встановили, що мешканки Дніпропетровської області 23 та 38 років у червні приїхали до Івано-Франківщини з метою скоєння кримінальних правопорушень. За цей період вони вчинили 11 кримінальних правопорушень. Майже в усіх випадках потерпілі – люди похилого віку.

Зловмисниці приходили до помешкань заявників, представлялися працівниками соціальних служб і розповідали про грошову реформу. Відтак пропонували обміняти гривні та іноземну валюту, які «нібито вилучені з обігу», на нові. Після обміну потерпілі з’ясовували, що замість грошей вони отримали сувенірні банкноти.

В шести випадках затримані скоїли з помешкань потерпілих крадіжки золотих виробів та грошових коштів. У своїй злочинній діяльності зловмисниці заволоділи близько 420 тис. грн потерпілих.

Поліцейські оперативно затримали групу шахрайок на одній із вулиць обласного центру, після скоєння чергового злочину.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили близько 70 тисяч гривень, а також сувенірні купюри, мобільні телефони, підроблені посвідчення та документацію соцпрацівника, маскуючі засоби та ряд речових доказів.

Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області.

Обох фігуранток слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини