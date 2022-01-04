На Прикарпатті затримали учасників злочинної групи, які вимагали ₴200 тис.

Викрили протиправну діяльність угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції.

Як встановили поліцейські, неіснуючий борг зловмисники вимагали від місцевого підприємця. Аби змусити його сплатити 200 тисяч гривень, упродовж тривалого часу здійснювали на підприємця психологічний тиск — погрожували побиттям йому та членам його сім’ї, а також знищенням майна.

Сьогодні, 4 січня, оперативники та слідчі за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали трьох учасників злочинної групи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всі вони — місцеві мешканці, 26-ти, 36-ти та 38-ми років.

Раніше було задокументовано факт перерахування частини коштів на вказану зловмисниками банківську картку.

На підставі отриманих доказів фігурантам уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності. Одночасно перевіряється причетність фігурантів до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

За вимагання чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України