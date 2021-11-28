На Прикарпатті затримали жінку, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві співмешканця

Конфлікт між співмешканцями виник під час розпивання спиртних напоїв. В ході сварки жінка нанесла смертельне ножове поранення потерпілому. Останній від отриманих травм помер на місці. За такі дії підозрюваній загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

26 листопада близько 18 години на лінію «102» надійшло повідомлення від 47-річного франківця про те, що у квартирі він виявив тіло 49-річного брата зі слідами насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали слідчі слідчого управління, оперативні працівники, слідчо-оперативна група, експерт-криміналіст та патрульні поліцейські.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні 52-річна франківка розпивала спиртні напої зі своїм співмешканцем. Згодом між ними виникла суперечка, жінка схопила ножа і нанесла чоловікові удар в область підключичної ділянки. Від отриманих травм потерпілий помер.

Зловмисницю поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази й направили на експертизу.

Фігурантці повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Всі обставини події з’ясує слідство в ході досудового розслідування.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини