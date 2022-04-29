На Прикарпатті затримали зловмисника, який побив товариша та кинув його помирати
Словесний конфлікт між двома чоловіками виник під час розпиття алкогольних напоїв. Під час інциденту один із чоловіків наніс тяжкі тілесні ушкодження іншому. Потерпілий наразі у реанімації. Слідчі затримали зловмисника після вчинення злочину, досудове розслідування триває.
Подія сталася 27 квітня близько 21 години ночі в селі Микитинці, що на Косівщині. Як з’ясували поліцейські, напередодні 26-річний потерпілий вживав спиртні напої зі своїм 34-річним знайомим на природі. Під час застілля між чоловіками розпочалась словесна суперечка, яка переросла у бійку, в ході якої старший чоловік завдав декілька ударів молодшому в ділянку голови.
Після скоєнного зловмисник залишив товариша помирати, а сам пішов дальше розпивати алкоголь. У результаті отриманих трав потерпілого у важкому стані доставлено у медзаклад.
Після скоєного родичка потерпілого викликала «швидку» і поліцію. На місці події працювала слідчо-оперативна група Косівського районного відділу поліції, оперативники та криміналіст. В ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили місцеперебування нетверезого зловмисника, який переховувася у знайомого, і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання про повідомлення підозри за вчинення злочину, передбачено ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet