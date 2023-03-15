На протиправній діяльності викрито двох одеських поліцейських та їхнього спільника

Проведено низку санкціонованих обшуків та оголошено про підозру фігурантам.

З метою очищення системи та за сприяння керівництва ГУНП в Одеській області оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із співробітниками ДБР викрили та припинили незаконну діяльність двох поліцейських одеської поліції та їх змовника – колишнього поліцейського.

Спільники безпідставно звинувачували громадян, які отримували відправлення в одному з поштових відділень, у злочинах, пов’язаних з нелегальним обігом наркотиків. А потім вимагали з осіб гроші нібито за непритягнення їх до кримінальної відповідальності. У одному з випадків фігуранти прийшли до житла місцевого чоловіка, незаконно провели там обшук та, утримуючи силоміць, вимагали 10 000 доларів США. У разі відмови платити – погрожували застосувати відносно нього фізичне насилля та надалі «зробити» фігурантом кримінального провадження. Чоловікові довелось віддати їм 400 000 гривень та перерахувати майже 1500 USDT у криптовалюті на рахунок, який вказали змовники.

Також правоохоронці з’ясували, що зловмисники викрали з квартири потерпілого чоловіка 97 000 доларів США.

Отримавши ухвали Київського районного суду міста Одеси, працівники внутрішньої безпеки Нацполіції, ДБР, УСБУ в Одеській області, провели у фігурантів низку санкціонованих обшуків. За корупційні оборудки, вимагання та крадіжку грошей, незаконне проникнення до житла, проведення обшуків та затримання людей спільникам оголошено про підозру (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 146-1 Кримінального кодексу України). Триває слідство.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України