На протиправній діяльності викрито поліцейського з Миколаївщини

Правоохоронець вимагав «винагороду» з чоловіка за належне розслідування злочину, скоєного відносно нього. Фігуранту вже оголошено про підозру.

Оперативники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили поліцейського одного з підрозділів миколаївської поліції на отриманні хабаря.

Неправомірну вигоду – 20 000 гривень – співробітник поліції вимагав у чоловіка, який став жертвою шахраїв, за належне розслідування злочину та вжиття заходів щодо осіб-правопорушників.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно з працівниками ДБР затримали фігуранта після одержання грошей.

Поліцейському вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України