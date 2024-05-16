На Прикарпатті 17-річний покидьок вчинив секс-насильство стосовно 9-річної дівчинки

В Івано-Франківській області 17-річний хлопець вчинив секс-насильство над 9-річною дівчинкою, яка поверталась додому зі школи.

Про це йдеться у вироку Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, у жовтні 2023 року 9-річна дівчинка поверталась зі школи. На польовій дорозі між двома селами її підстеріг 17-річний хлопець. Він повалив її на землю, роздягнув та намагався зґвалтувати.

“Однак з причин, що не залежали від його волі, а саме через фізіологічні особливості малолітньої, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення свого злочинного умислу до кінця – не зміг здійснити вагінальне та анальне проникнення у тіло потерпілої”, – йдеться у матеріалах суду.

На суді хлопець підтвердив версію слідства. Він визнав провину та просив пробачення у потерпілої дитини та її родини.

Дівчинка розповіла, що вона польовою дорогою поверталась зі школи. Там її перестрів невідомий, який схопив її за руки та потягнув у кущі, де і вчинив секс-насильство.

“Їй було боляче, вона просила щоб він відпустив її, однак він не відпускав. Коли відпустив, сказав: “ніякого толку з тебе”. Вона плакала, плачучи бігла додому, боліли ребра, їй було погано. Про все це вона розповіла мамі. Особу хлопця вона бачила добре, запам`ятала його одяг, зачіску та обличчя”, – йдеться у свідченні дитини.

Це також підтвердили і батьки дівчинки.

Суд визнав хлопця винним за ч. 3 ст.15, ч. 4 ст.152 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

ТСН