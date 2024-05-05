На Прикарпатті 18-річний молодик наніс ножове поранення 17-річному хлопцю

3-го травня близько 21:10 на лінію 102 надійшло повідомлення про бійку в Надвірній, під час якої підліток отримав ножове поранення. На місце одразу були скеровані поліцейські Надвірнянського РВП. Сутичку зупинили за лічені хвилини, зловмисника доставили у райвідділ.

На місці події правоохоронці встановили, конфлікт відбувся між компаніями підлітків. Під час сутички 18-річний молодик наніс тілесне ушкодження 17-річному хлопцю. А саме завдав ножем колоту рану лівої клубової ділянки.Також лунали постріли.

Поліцейські оперативно зупинили бійку. Потерпілого доставлено до Івано-Франківської ОДКЛ.

Під час поверхневого огляду в фігуранта виявлено предмет, схожий на ніж. Речовий доказ вилучили.

Також поліцейські встановили особу, яка здійснювала постріли з травматичної зброї в повітря. Це 24-річний місцевий мешканець. Чоловік пояснив, що таким чином хотів зупинити бійку. Травматичну зброю поліцейські теж вилучили.

Правоохоронці наразі продовжують працювати на місці, встановлюють всі обставини події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо затримання особи в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини