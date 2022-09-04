На Прикарпатті аферист ошукав покупців на продажі неіснуючого товару 

Фігурант розміщував у соціальній мережі оголошення щодо продажу речей за передоплатою, однак отримавши кошти від клієнтів, переставав виходити на зв’язок не відправивши замовлення. Таким чином підозрюваний заробив понад 30 тисяч гривень. За такі дії аферисту загрожує до восьми років ув’язнення.

Шахрайську схему організував 27-річний франківець. Чоловік в період 2021-2022 років поширював в одній із соціальних мереж інформацію про продаж одягу та взуття, яких не існувало. Шахрай просив передплату на картку за товар. Отримавши гроші, правопорушник блокував номера клієнтів та більше не виходив на зв’язок.

Правоохоронці провели обшук за адресою проживання афериста, в ході якого було вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази його злочинної діяльності. Злочинну схему фігуранта задокументували працівники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з слідчими Івано-Франківського районного управління поліції.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. За скоєне підозрюваному загрожує максимальне покарання до восьми років позбавлення волі.

Окрім цього, поліцейські проводять комплекс заходів для встановлення інших потерпілих від дій зловмисника та його причетність до скоєння аналогічних правопорушень.

Правоохоронці в черговий раз нагадують про те, що необхідно бути пильними у разі здійснення покупок через мережу Інтернет. Поліцейські закликають не надсилати передоплату неперевіреним продавцям. Однак, у випадку, якщо відносно Вас все ж таки було вчинено протиправні дії, якнайшвидше звертайтесь до поліцейських за спецлінією 102.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини