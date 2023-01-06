На Прикарпатті аферистку викрили у шахрайстві під виглядом збору коштів на відбудову житла

Зловмисниця створила в соціальній мережі фейкову сторінку та ошукала майже два десятки громадян на понад 20 тисяч гривень. Слідчі розслідують кримінальне провадження та встановлюють інших потерпілих.

Протиправну діяльність 39-річної мешканки Печеніжинської ТГ викрили поліцейські Коломийщини.

Фігурантка створила сторінку в соцмережі, на якій публікувала неправдиву інформацію. Жінка виставила фото згорілого помешкання та просила у громадян кошти на начебто відбудову помешкання для родички. Упродовж трьох місяців громадяни на банківський рахунок аферистки переслали понад 20 000 гривень.

Під час обшуку в оселі правопорушниці поліцейські вилучили мобільні телефони, SIM-карти, банківські карти та «чорнові» записи.

Дії фігурантки кваліфікують за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Поліція Прикарпаття звертається до громадян, хто став жертвою шахрайки. Якщо ви потерпіли від протиправних дій аферистки, звертайтесь на «102»!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини