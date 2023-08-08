На Прикарпатті арештували зловмисника, який ножем поранив неповнолітнього хлопця

За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 49-річному місцевому мешканцю за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).



За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпочав конфлікт із 17-річним хлопцем. Він наніс неповнолітньому ножем удар в живіт, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді різаної рани.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

За вказане кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура