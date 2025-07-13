На Прикарпатті чоловік погрожував поліцейському сокирою

Інцидент стався у Калуському районі під час спільного рейду працівників поліції та територіального центру комплектування.

Під час перевірки документів у 56-річного мешканця села Завадка, який виявився раніше судимим за наркозлочини та порушником військового обліку, до місця події підійшов його односелець. Чоловік мав при собі сокиру та почав погрожувати одному з правоохоронців фізичною розправою.

Поліцейські оперативно зреагували: вилучили небезпечний предмет і локалізували ситуацію без постраждалих.

За цим фактом слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини