На Прикарпатті до 10 років ув’язнення засуджено вбивцю військовослужбовця

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Надвірнянської окружної прокуратури суд визнав місцевого жителя винуватим в умисному вбивстві військовослужбовця ( ч.1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі.

В суді доведено, що в жовтні 2021 року в місті Надвірна засуджений позбавив життя 25-річного учасника АТО.

Тоді, в нічний час, між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту 40-річний чоловік ножем наніс удар військовослужбовцю у грудну клітку, поранивши серце. Через декілька годин потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура