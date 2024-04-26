На Прикарпатті до 13 років ув’язнення засудили донеччанку за спробу вбивства та викрадення дітей

За участі ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним жительку Донеччини у замаху на вбивство 12-річної дівчинки та викрадення двох її малолітніх сестер, а також підробленні документу (ч. 2 ст. 15, п. 2., ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 146, КК України).



Їй призначено покарання – 13 років позбавлення волі.

В суді прокурор довів, що в липні 2023 року жінка приїхала в гості до своєї знайомої, яка тимчасово проживає в Надвірнянському районі. Вона прийшла до жінки коли тої не було удома та вирішила убити її старшу доньку, а двох менших – викрасти.

Обвинувачена намагалась задушити 12-річну дівчинку подушкою, а потім декілька разів вдарила металевою частиною сокири по голові, від чого дитина втратила свідомість.

Після цього вона забрала 3-річну дівчинку та немовля.

З дітьми жінка попрямувала до залізничного вокзалу в Івано-Франківську, щоб покинути область. Однак, втекти не вдалось, її затримали правоохоронці.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.