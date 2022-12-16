На Прикарпатті до 15 років ув’язнення засудили псевдопрокурора так званої «ЛНР»

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду мешканця Луганщини засуджено за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що громадянин України добровільно зайняв посаду у незаконних органах влади на окупованій території. Пішовши на співпрацю з військовими РФ і представниками псевдо республіки, з квітня цього року він обійняв посаду «виконувача обов’язків заступника прокурора Новопсковського району Генеральної прокуратури ЛНР».

Досудове розслідування здійснювало управління СБУ в Івано-Франківській області.

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Івано-Франківська обласна прокуратура