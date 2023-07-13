На Прикарпатті до 8 років ув’язнення засуджено чоловіка, який до смерті побив свого знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури оголошено обвинувальний вирок жителю Надвірнянського району за спричинення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 121 КК України).

Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2019 року чоловік під час конфлікту до смерті побив 40-річного жителя селища Ворохта.

Чоловіки разом допомагали знайомому заготовляти дрова та, попрацювавши, розпивали алкоголь. Після того як господар пішов спати, між гостями зав’язалась словесна перепалка. Під час суперечки 39-річний чоловік умисно наніс ряд ударів у голову потерпілому, спричинивши йому черепно-мозкову травму. Чоловік помер на місці.

В судовому засіданні обвинувачений вину не визнав, але вона повністю доведена стороною обвинувачення та зібраними доказами.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура