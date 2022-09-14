На Прикарпатті до ув’язнення засуджено мотоцикліста, який збив на смерть дитину

За публічного обвинувачення Калуської окружної прокуратури до 1 року 6 місяців позбавлення волі засуджено місцевого жителя за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 5-річна дівчинка, трапилася у жовтні 2021року в місті Калуш.

Встановлено, що 17-річний водій, керуючи мотоциклом, рухався по дорозі з одностороннім рухом. В той час на пішохідний перехід вийшла дівчинка із своєю матір’ю. При наближенні до переходу, неповнолітній мотоцикліст проявив неуважність, відволікся від керування транспортним засобом і не зупинився, щоб дати дорогу пішоходам, та здійснив наїзд на дитину. Вона отримала тілесні ушкодження, від яких померла.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.

Івано-Франківська прокуратура