На Прикарпатті двоє лікарів – батько та син – за 10 тисяч доларів допомагали ухилянтам від мобілізації

За процесуального керівництва Івано-Франківської спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом родичам-лікарям з обласної клінічної та районної лікарень у корупційному злочині (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, медики за гроші допомагали військовозобов’язаним отримати фіктивну III групу інвалідності, що дозволяло уникнути мобілізації. Лікарі не просто видавали фальшиві довідки, а організовували цілий «процес лікування» – оформляли чоловіків у стаціонари, готували фіктивні документи та надавали консультації, як правильно «обґрунтувати» свої діагнози на медичних комісіях. Вартість однієї підробленої довідки складала 500 доларів США, а комплексна «послуга» — 10 тисяч доларів США.

58-річного лікаря затримали під час передачі обумовленої суми грошей просто «з рук у руки». А його сина, який теж брав участь у схемі, затримано окремо. Наразі вони перебувають під вартою.

Під час обшуків у їхніх помешканнях та на роботі було знайдено фальшиві медичні документи, мобільні телефони, понад 45 тисяч доларів США, 230 тисяч гривень та 660 євро готівкою, а також автомобілі.

Тривають перевірки щодо можливої участі у схемі інших осіб, зокрема працівників бюро медико-соціальної експертизи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР у м. Львові, за матеріалами і оперативного супроводу ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора