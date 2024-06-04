На Прикарпатті директор ТОВ легалізував понад ₴9 млн. та ухилився від сплати податків

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з підприємств за придбання і продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків та службове підроблення (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).



Слідством встановлено, що директор ТОВ, яке займається діяльністю у сфері оптової торгівлі, ухилився від сплати податків на понад 4 млн грн. Упродовж 2019 – 2022 років він оформляв безтоварні господарські операції нібито з продажу алкогольної продукції та легалізував від таких фіктивних операцій понад 9 мільйонів гривень.

Також обвинувачений займався придбанням і продажем незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку у значних обсягах.

Під час обшуків слідчі виявили та вилучити на складах ТОВ понад 150 тисяч пляшок алкогольних напоїв різних торгових марок з підробленими марками акцизного податку, на які накладено арешт з метою подальшої конфіскації та знищення.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура