На Прикарпатті інженера технагляду судитимуть за сприяння у привласненні бюджетних коштів

Прокурори Долинського відділу Калуської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду за фактом пособництва у заводінні групою осіб бюджетними коштами та службового підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановлено, що обвинувачений, здійснюючи технічний нагляд за будівництвом закладу охорони здоров’я в Долинській територіальній громаді, сприяв привласненню виконавцем робіт понад 300 тис. грн.

Він вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо фактичного обсягу та вартості робіт, що стало підставою для виплати коштів із бюджетну.

За вказане правопорушення йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура