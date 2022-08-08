На Прикарпатті керівника благодійного фонду та його помічницю затримали за торгівлю гуманітарними транспортними засобами для ЗСУ

Депутат Івано-Франківської обласної ради, будучи керівником одного з благодійних фондів області, ввозив на територію країни транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України. Однак після ввезення він продавав авто цивільним особам, а гроші привласнював. До незаконних оборудок чоловік залучив свою помічницю. Обом фігурантам повідомлено про підозри та обрано запобіжні заходи.

Злочинну діяльність задокументували слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в області спільно зі співробітниками Управління СБУ в Івано-Франківській області.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ділок, залучивши до вчинення злочину посередницю – свою помічницю – та використовуючи документацію благодійного фонду, під виглядом гуманітарної допомоги ввозив з-за кордону автомобілі для потреб Збройних сил України. Проте автомобілі військовослужбовцям не передавали, а натомість реалізовували фізичним особам. Правоохоронці затримали зловмисників під час продажу автомобіля швидкої допомоги «Opel Vivaro» мешканці Івано-Франківська. За спецавтомобіль вони отримали 12 000 доларів США.

Під час обшуку за адресами благодійного фонду, місць проживання та транспортних засобів затриманих поліцейські вилучили документи щодо діяльності благодійного фонду, документи на ввезення автомобілів на територію України, іноземні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, квитанції та накладні, комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки. Окрім того, виявлено 3 автомобілі «швидкої» допомоги на іноземній реєстрації, 7 позашляховиків, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, близько 39 тисяч євро, понад 176 000 доларів США, понад 1 мільйон гривень, понад 3300 польських злотих і 6700 англійських фунтів, а також патрони.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене під час надзвичайного або воєнного стану. Судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави чоловіку, а жінці – домашній арешт.

За скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці з’ясували, що до продажу готувались і інші автомобілі, ввезені через фонд затриманого. Нині встановлюються всі обставини правопорушення, а також інші особи, які можуть бути причетними до його вчинення.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини