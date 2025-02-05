На Прикарпатті ліквідували цех з виробництва контрафактної побутової хімії (відео)

Члени організованої злочинної групи підробляли продукцію світових брендів. Під час обшуків поліцейські вилучили фальсифікату на 3 млн грн. Зловмисникам повідомлено про підозри.

Минулого року кіберполіцейські Прикарпаття та слідчі слідчого управління Івано-Франківської області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури викрили та припинили роботу на території регіону підпільного цеху з масового незаконного виробництва товарів побутової хімії під брендом світових виробників.

Поліцейські встановили 38-річного директора підприємства, який орендував ангар на території обласного центру з метою виготовлення контрафактної продукції та організував друк поліграфії з айдентикою світових лідерів у виробництві побутової хімії.

До протиправної діяльності чоловік залучив кількох знайомих, серед яких розподілив обов’язки з виготовлення продукції, її реалізації та обліку отриманого прибутку.

Кіберполіцейські встановили телеграм-канал та акаунти у соціальних мережах і на популярному інтернет-майданчику, за допомогою яких фігуранти рекламували та збували за привабливими цінами контрафакт.

Свою продукцію зловмисники також реалізовували у магазинах на території області. Онлайн-замовлення члени організованої групи направляли клієнтам поштою або використовували послуги логістичних компаній.

Слідчі та кіберполіцейські Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей за силової підтримки бійців КОРД та Департаменту патрульної поліції провели 22 обшуки у приміщенні цеху, в місцях зберігання та реалізації контрафакту, а також в помешканнях та автотранспорті фігурантів.

Вилучено устаткування, документацію, банківські картки, телефони, комп’ютерну техніку, предмети, схожі на зброю та боєприпаси, а також майже сім тисяч місткостей з контрафактною продукцією та сировиною загальною вартістю близько три мільйони гривень.

Наразі чотирьом членам організованої злочинної групи правоохоронці оголосили підозри за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Слідчі направили до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції Національної поліції України

(відео – сектор комунікації поліції Івано-Франківщини)