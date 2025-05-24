На Прикарпатті п’яний чоловік травмував тещу, дружину та її малолітню сестру

Сімейний конфлікт виник в одному із населених пунктів Більшівцівської громади, під час якого зять травмував дружину та її родичів. Поліцейські затримали зловмисника за фактом вчинення декількох кримінальних правопорушень.

Повідомлення до галицьких поліцейських про конфлікт між родичами у селі Старі Скоморохи надійшло 18 травня.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що фігурант за місцем проживання розпивав спиртні напої. Згодом захмелілий чоловік вчинив конфлікт з тещею, дружиною та її малолітньою сестрою. У результаті сварки зять наніс 40-річній тещі декілька ударів ногами та руками по тілу. Також, побив 22-річну дружину та вирвав пасмо волосся з голови сестри дружини.

У результаті побиття, старшу із жінок було госпіталізовано до лікарні, де проведено оперативне втручання.

Слідчі поліції затримали фігуранта у процесуальному порядку. Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Наразі слідчим відділенням проводиться досудове розслідування щодо нанесення тілесних ушкоджень двом іншим потерпілим. Після проведення експертних досліджень зловмиснику буде додатково повідомлено підозри за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Галицький відділ Івано-Франківської окружної прокуратури. Підозрюваному за скоєне може загрожувати максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини