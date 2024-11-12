На Прикарпатті п’яний водій побив поліцейського під час оформлення ДТП

За процесуального керівництва прокурорів Надвірнянської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Коломийського району, який заподіяв працівникові правоохоронного органу тілесні ушкодження у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).



За даними слідства, 10 листопада 2024 близько 02:15 співробітники патрульної поліції прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди у Яремче. На місці події встановлено, що 41-річний водій автомобіля не впорався з керуванням та допустив наїзд на кам’яний паркан.

Під час оформлення матеріалів водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, умисно наніс один удар головою в обличчя працівнику поліції.

Правоохоронець отримав легкі тілесні у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забою лобової ділянки голови.

Досудове розслідування за даним фактом триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 345 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Івано-Франківська обласна прокуратура