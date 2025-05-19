На Прикарпатті п’яний водій збив жінку-пішохода та втік: поліцейські оперативно затримали його

Водію-втікачу, який вчинив наїзд на жінку та керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, за скоєне йому загрожує – позбавлення волі на строк до восьми років.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 травня близько 16:10 по вулиці Січових Стрільців у Надвірній. Як встановили поліцейські, невідомий водій, керуючи автомобілем, скоїв наїзд на 63-річну жінку пішохода та втік з місця події. Остання стояла на узбіччі. У результаті ДТП постраждала жінка отримала травми та була госпіталізована до місцевої лікарні.

Поліцейські оперативно розпочали розшук водія-втікача. Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження поліцейські уже за годину встановили, що наїзд на потерпілу скоїв водій легковика “Volkswagen Passat”, мешканець району, 1997 року народження.

Його та автівку розшукали за місцем проживання. Водія перевірили на факт вживання алкоголю. Результат, позитивний – 1,33 проміле алкоголю.

Керманича слідчі затримали у процесуальному порядку. Йому вже оголосили про підозру, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про керування особою транспортним засобом у стані сп’яніння, що призвело до тяжких наслідків.

Поліція Івано-Франківщини наголошує усім водіям, неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху та у жодному разі не сідайте за кермо напідпитку, адже наслідки можуть бути і трагічними.

У разі вчинення ДТП не залишайте місце події, адже своєчасно надана домедична допомога і вчасне повідомлення медиків можуть врятувати життя людини.

Пам’ятайте, що за такі дії передбачена й кримінальна відповідальність.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини