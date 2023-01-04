на прикарпатті поліцейські за допомогою перехожих затримали автомобільного злодія одразу після крадіжки

За допомогою небайдужих людей коломийські поліцейські «на гарячому» затримали автомобільного злодія. Слідчі затримали його в процесуальному порядку.

До Коломийського відділу поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що в селі Товмачик помітив підозрілого невідомого, який ймовірно вчинив злочин. Правоохоронці оперативно прибули на місце виклику та затримали правопорушника. В ході проведення слідчих дій, поліцейські з’ясували, що 32-річний затриманий тернополянин, раніше судимий за наркозлочини, вчинив крадіжку грошей із салону незачиненого автомобіля.При огляді у нього виявлені викрадені кошти. А саме 8 тисяч гривень.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Наразі готується повідомлення фігуранту про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне затриманому загрожує максимальне покарання -до восьми років ув’язнення.

Звертаємось до водіїв з проханням бути максимально уважними. Щоби не стати жертвами автомобільних злодіїв слід дотримуватися певних правил:

– не залишайте в автомобілі, особливо на ніч, цінні речі, документи;

– замикайте автомобіль, навіть якщо залишаєте його ненадовго;

– звертайте увагу на людей, які цікавляться вашим автомобілем;

– обладнайте авто сигналізацією та включайте її кожного разу, коли виходите з транспортного засобу;

– якщо з’ясували, що за час вашої відсутності в автомобілі побували злодії, ні до чого не торкайтеся та негайно зателефонуйте до поліції.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини