На Прикарпатті поліція розшукує зловмисника, який стріляв у чоловіка

26 червня о 17:20 на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли по вулиці Симоненка, що в Івано-Франківську.

«Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл.

В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні»- повідомив з місця події начальник обласної поліції Сергій Безпалько.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та криміналісти.

На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби та наряди поліції.

Поліція Івано-Франківської області