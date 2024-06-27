На Прикарпатті посадовець виправної колонії катував та принижував засуджених

Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику оперативного відділу Коломийської виправної колонії, який систематично застосовував силу до засуджених.

Правоохоронець відповідав за оперативну ситуацію в колонії для запобігання можливим злочинам чи провокаціям. За оперативними даними, він нерідко застосовував силу аби дізнатись у засуджених ту чи іншу інформацію.

Зокрема, слідчі ДБР задокументували застосування сили та морального тиску щодо двох засуджених, яких він намагався схилити до співпраці. Працівник колонії хотів отримати інформацію про те, яким чином до колонії потрапляють наркотики.

Коли чоловіки відмовилися співпрацювати, правоохоронець почав завдавати їм ударів у різні частини тіла, супроводжуючи це нецензурною лайкою та погрозами. Катування і приниження тривали кілька годин.

Посадовцю повідомлено про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від виконання обов’язків.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР викрили численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України.