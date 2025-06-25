На Прикарпатті повідомили про підозру двом чоловікам, які напали на військовослужбовця

Слідчі поліції Івано-Франківщини повідомили про підозру двом фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

За даними слідства, 13 червня у дворі житлового будинку в Івано-Франківську підозрювані напали на військовослужбовця, який перебував поза службою. Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінний балончик. Після нападу зловмисники втекли з місця події.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє чоловіків віком 25 та 24 роки, а також з’ясували їхнє місцеперебування.

Обом підозрюваним вже повідомлено про підозру.

Триває досудове розслідування. Поліція з’ясовує можливу причетність інших осіб до вчинення злочину, а також мотиви нападників.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини