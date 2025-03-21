На Прикарпатті судитимуть 12 учасників ОЗГ, які постачали наркотики ув’язненим

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 12 учасників злочинної організації. Їм інкриміновано створення злочинної організації, встановлення та поширення злочинного впливу,контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконне пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що четверо організаторів, які відбували покарання за ґратами, залучили до злочинної організації ще вісім учасників з волі. Спільники налагодили схему постачання наркотичних засобів та психотропних речовин у виправну колонію.

Наркотрафік діяв протягом травня-вересня 2024 року. Організатори особисто контролювали усі процеси, «логістику» постачання наркотиків та розподіляли заборонені речовини серед засуджених. «Товар» обвинувачені маскували у харчових продуктах, засобах гігієни та одязі.

В ході розслідування задокументовано систематичні факти передачі засудженим «наркопосилок» із небезпечним наркотичним засобом, обіг якого обмежено – бупренорфін та таблетками «Субутекс».

Під час обшуків у камерах виправної колонії та за адресами проживання учасників злочинної організації вилучено мобільні телефони, грошові кошти , «чорнові» записи, наркотичні засоби та психотропні речовини.

Всі обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ НП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області та управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України.

Івано-Франківська обласна прокуратура