На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який сокирою убив свою сусідку

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 32-річного жителя Калуського району за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством установлено, що обвинувачений позбавив життя свою 79-річну сусідку. Того дня, 4 січня 2025 року, чоловік вживав алкогольні напої, а жінка прийшла до нього з’ясовувати обставини зникнення своїх свійських тварин. Між ними виник конфлікт під час якого підозрюваний взяв сокиру та вдарив нею жінку по голові.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

За вказане кримінальне правопорушення чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура