На Прикарпатті судитимуть групу осіб, які за $5000 переправляли військовозобов’язаних за кордон

Івано-Франківська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб за фактами незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України та підроблення документів ( ч.ч.2. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358КК України).

Слідством встановлено, що троє мешканців Прикарпаття за 5000 доларів США з особи організовували незаконне переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану.

Організатори схеми – працівниця візової агенції, керівник ТзОВ, що займається міжнародними перевезеннями, а також ще один спільник – оформляли «легальний» виїзд чоловіків під виглядом водіїв.

Вони фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних на фірму, яка має ліцензію на міжнародні перевезення, а далі вносили ці дані в систему «Шлях», що давало можливість на перетин державного кордону.

В ході розслідування задокументовано 16 епізодів протиправної діяльності.

У кінці листопада 2022 року їх викрито на пункті пропуску «Шегині» у Львівській області під час переправлення чергової партії військовозобов’язаних.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно з слідчими ГУ НП в Івано-Франківській області, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Зловмисникам загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Івано-Франківська обласна прокуратура