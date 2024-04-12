На Прикарпатті судитимуть групу вимагачів, які видавали себе за військових та «вибивали» кошти у підприємців

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які тероризували мешканців західних регіонів.

Слідством встановлено, що обвинувачені упродовж 2019-2023 років вимагали кошти у мешканців Прикарпаття та Волині. Двоє з них, позиціонуючи себе «кримінальними авторитетами», встановлювали та поширювали злочинний вплив. Спільники займались вимаганням неіснуючих боргів у підприємців та погрожували їм фізичною розправою.

З початком воєнного стану окремі з них, використовуючи підроблені військові посвідчення, вимагали у жительки Волині 15 тис. доларів США, які нібито заборгував її чоловік. При цьому вони погрожували, що відправлять її сина в зону бойових дій.

У вересні 2023 року обвинувачені «вирішували» проблему із поверненням коштів за цивільно-правове зобов’язання місцевого підприємця. Погрожуючи насильством, вони «вибили» у чоловіка 150 тис. грн.

У ході контролю за вчиненням злочину у жовтні 2023 року правоохоронці затримали вимагачів, після передачі їм коштів.

Двом з них інкриміновано вимагання та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань, їх спільникам – встановлення та поширення злочинного вплив, а також звернення за застосуванням такого впливу (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 355, ч.1 ст. 255-3КК України).

Окрім того, двоє з них використовували підроблені документи для виїзду за кордон (ч.ч.1,4 ст. 358 КК України).

Трьом спільникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою, четвертому, який звернувся за їх допомогою, обрано домашній арешт. Також за клопотанням прокурора накладено арешт на їх майно вартістю понад 1,6 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області та Івано-Франківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура