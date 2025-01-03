На Прикарпатті судитимуть жінку, через недбалість якої померла її малолітня донька

Ювенальні прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної мешканки Рогатинської тергромади за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка неналежно доглядала за своєю малолітньою донькою, яка від народження мала захворювання та потребувала постійного стаціонарного лікування. У березні 2024 року матір відпустила 16-місячну дитину із неповнолітньою донькою у гості до родичів у Івано-Франківськ. У дорозі дитина застудилась, а вже наступного дня стан її здоров’я суттєво погіршився. Проте матір не надала їй належну допомогу та не звернулась до медичних працівників, а зайнялась лікуванням у домашніх умовах, у результаті чого через декілька днів донька померла.

Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала від коронавірусної хвороби, яка ускладнилася загальною інтоксикацією організму.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Івано-Франківського райуправління ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура