На Прикарпатті турагентка організовувала відпочинок «на папері» на суму майже мільйон гривень

Прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої мешканки за фактом шахрайства, підроблення офіційних документів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (за ч.1,2 ст.190, ч. 1,3,4 ст.358, ч. 1,2 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена з серпня 2023 по липень 2024 року шляхом обману заволоділа майже мільйоном гривень, які їй перерахували потерпілі для бронювання відпочинку за кордоном.

Видаючи себе за турагента, вона пропонувала послуги з бронювання готелів у Єгипеті, Туреччині, Болгарії та інших країнах.

Для створення уявлення про добросовісність своєї діяльності, жінка виготовляла підроблені документи – примірники відповідних договорів, квитки, ваучери на поселення в готель, які в подальшому передавала потерпілим.

Однак після оплати послуг жодного туру за кордон не відбулось.

Таким чином їй вдалось ошукати 13 потерпілих. Під час досудового розслідування жінка частково відшкодувала завдані збитки.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Івано-Франківського районного відділу поліції ГУ НП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура