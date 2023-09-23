На Прикарпатті у привласненні майже ₴400 тис. під час будівництва амбулаторії підозрюють підрядника 

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб та службового підроблення (ч.4 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний у 2019 році заволодів бюджетними коштами під час виконання підрядних робіт з будівництва амбулаторії в Рогатинському районі. Він вніс до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо їх обсягу та вартості використаних матеріалів.

Внаслідок цього підприємство безпідставно отримало понад 370 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області .

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура