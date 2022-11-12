На Прикарпатті вбивцю сестри засуджено до 11 років ув’язнення за зґвалтування іншої неповнолітньої сестри

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської окружної прокуратури 38-річного місцевого жителя засуджено за зґвалтування неповнолітньої дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання – 11 років позбавлення волі.

Встановлено, що в серпні цього року чоловік в стані алкогольного сп’яніння прийшов до будинку своєї матері, де проживала його 15-річна сестра та запросив дівчину до себе додому допомогти по господарству. Однак, як тільки неповнолітня зайшла в помешкання він, застосувавши силу, зґвалтував її.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину визнав, а прокурор наполягав на найсуворішому покаранні.

Зазначимо, що чоловік вже судимий за вбивство іншої неповнолітньої сестри, поєднане зі зґвалтуванням.

Івано-Франківськоа обласна прокуратура