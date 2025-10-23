На Прикарпатті викрили масштабну крадіжку газу, до якого причетне одне з великих промислових підприємств

За протиправні дії підприємству будуть виставлені штрафні санкції орієнтовно в 100 млн грн.

Фахівці служби безпеки НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Газорозподільні мережі України» спільно з правоохоронними органами виявили та ліквідували незаконну врізку до газорозподільної мережі на Прикарпатті і зупинили несанкціонований відбір газу, до якого причетне одне з великих промислових підприємств.

Спершу аналітики компанії виявили аномальні стрибки використання палива у Косівській громаді. Безпосередньо під час обстеження газорозподільної мережі зафіксували факт самовільного втручання промислової компанії в газопровід. Інформацію про це передали до обласної поліції, яка розпочала кримінальне провадження.

Національна поліція та Служба безпеки України провели обшук, вилучили обладнання, документи та інші докази протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування, встановлюється точна сума збитків, яка за попередніми оцінками сягає мільйонів гривень. За протиправні дії підприємству будуть виставлені штрафні санкції орієнтовно в 100 млн грн. // LB.ua