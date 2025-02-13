На Прикарпатті викрили схему розкрадання дизпалива АТ «Укрзалізниця»

Серед фігурантів незаконної схеми – четверо працівників відокремлених підрозділів регіональних філій Акціонерного товариства «Укрзалізниця» – начальник залізничної станції, машиністи та помічник. Усім чотирьом учасникам повідомлено про підозри та обрано запобіжні заходи.

Заходи з викриття привласнення палива службовими особами держпідприємства задокументували слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківські області та співробітники СБУ в області.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у період з травня по грудень 2024 року співробітники державного підприємства створили групу з метою незаконного привласнення дизельного пального з подальшим його збутом. Учасники «схеми» на систематичній основі зливали пальне з вантажних локомотивів, під час їх зупинки на одній із залізничних станцій області.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що здобуте у злочинний спосіб пальне, реалізовувалось начальником станції місцевим підприємцям. Виручені кошти учасники групи розподіляли між собою.

Правоохоронці провели ряд обшуків. Зокрема, на обʼєктах АТ «Укрзалізниця», за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів.

Під час проведення заходів вилучено понад 600 літрів дизельного пального, засоби зливу, мобільні телефони та ряд інших речових доказів.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури слідчі повідомили чотирьом учасникам групи про підозри за ч. 4 ст. 191 (Привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в період дії воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Судом обрані запобіжні заходи підозрюваним вигляді у застави.

Відповідно до інкримінованої статті зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини