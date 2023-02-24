На Прикарпатті викрито осіб, які влаштували бізнес на ухилянтах

Спільники організували схему переправлення чоловіків призовного віку до країн Європейського союзу за межами офіційних пунктів пропуску або з використанням підроблених документів. Серед них – довідки про нібито інвалідність дитини.

На Прикарпатті працівники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили осіб, які за гроші переправляли чоловіків призовного віку через державний кордон. Причетними до незаконної діяльності виявились посадовці одного з управлінь Івано-Франківської районної адміністрації та правоохоронець.

Способи для переправлення ухилянтів спільники використовували різні, один із них був доволі цинічним. Вони виготовляли фіктивні документи про «інвалідність» дитини, на підставі яких батько разом із дитиною мав змогу виїхати до країни ЄС нібито для лікування. Інший варіант, яким могли скористатися ухилянти, – нелегально перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Вартість такого «квитка» до Європи у середньому складала 5 тисяч доларів США.

За сприяння керівництва ГУНП в Івано-Франківській області оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно з працівниками ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Під час заходів виявили та вилучили документи з ознаками підробки, копії документів переправлених осіб, незареєстровану зброю та набої різного калібру.

Наразі одному з фігурантів оголошено про підозру за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Іншим фігурантам слідчі ТУ ДБР готуються оголосити про підозру. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України