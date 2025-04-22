На Прикарпатті взяли під варту чоловіка, який підпалив будинок власної матері

За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному жителю Городенківської територіальної громади за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу ( ч. 2 ст. 194 КК України).

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідством встановлено, що підозрюваний підпалив побутові речі в будинку своєї матері. Внаслідок пожежі пошкоджено кімнату та коридор будинку. Приміщення стали непридатними за цільовим призначенням.

За вказане правопорушення чоловіку загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура